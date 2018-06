Bayern löst Manchester United als Spitzenreiter beim Markenwert ab

London (dpa) - Champions-League-Sieger Bayern München ist nach Angaben des britischen Instituts Brand Finance mit einem Markenwert von 860 Millionen US-Dollar (669 Millionen Euro) die wertvollste Marke im Weltfußball. Die Bayern lösten in dem jüngst veröffentlichten Ranking damit Manchester United (837 Millionen Dollar) als Spitzenreiter ab. Das Team des scheidenden Star-Coaches Alex Ferguson tauschte mit den im vergangenen Jahr zweitplatzierten Bayern die Plätze. Dahinter folgen Real Madrid (621 Millionen Dollar) und der FC Barcelona (572 Millionen Dollar).

Kerber folgt Pfizenmaier in dritte Runde der French Open

Paris (dpa) - Angelique Kerber ist Qualifikantin Dinah Pfizenmaier in die dritte Runde der French Open gefolgt. Die Nummer acht der Tennis-Weltrangliste gewann am Mittwoch in Paris 6:2, 6:2 gegen die Slowakin Jana Cepelova. Kerber hatte dabei einigen Widerstand zu brechen. Die Partie gegen die Nummer 69 der Welt war jedoch nach genau einer Stunde beendet. In der nächsten Runde trifft Kerber entweder auf Varvara Lepchenko aus den USA oder Jelina Switolina aus der Ukraine. Insgesamt haben nach dem Weiterkommen von Annika Beck sieben von einstmals 17 deutschen Teilnehmern die Chance auf das Erreichen der letzten 32.

Frankfurter Rode will erst 2014 zu Bayern München wechseln

Frankfurt/Main (dpa) - U21-Nationalspieler Sebastian Rode will noch ein Jahr bei Eintracht Frankfurt bleiben und erst danach ablösefrei zum deutschen Fußball-Meister und Champions-League-Sieger Bayern München wechseln. "Ich habe noch ein Jahr Vertrag bei der Eintracht und klar gesagt, dass ich diesen erfülle", sagte der 22-Jährige in einem "Sport Bild"-Interview (Mittwoch).

Indiana Pacers gleichen aus - 99:92 gegen Champion Miami Heat

Indianapolis (dpa)- Die Basketballer der Indiana Pacers haben im Finale der Eastern Conference gegen Miami Heat mit ihrem zweiten Sieg den Ausgleich in der Best-of-Seven Serie geschafft. Roy Hibbert erzielte am Dienstag (Ortszeit) im Bankers Life Fieldhouse von Indianapolis 23 Punkte und führte sein Team somit zum 99:92 (48:47)-Erfolg gegen den Titelverteidiger in der NBA aus Florida. Lance Stephenson mit 20 Punkten und George Hill mit 19 Zählern waren ebenfalls Garanten für den Sieg, den Indiana mit einem 13:3-Schlussspurt in den letzten fünf Minuten sicherte. Für Miami steuerte LeBron James 24 Punkte bei.

Pirelli tritt in Kanada nun doch nicht mit neuen Hinterreifen an

Berlin (dpa) - Hersteller Pirelli wird nach dpa-Informationen beim Großen Preis von Kanada nicht wie geplant mit neuen Reifen antreten.

Der Exklusiv-Lieferant informierte die Formel-1-Rennställe bereits darüber. Die Teams sollen jeweils zwei Sätze der neuen Hinterreifen-Mischungen nur für das Freitags-Training erhalten. Die Entscheidung soll gefällt worden sein, um die sportliche Gleichheit zu gewährleisten, nachdem es wegen eine Tests von Mercedes auf Bitten von Pirelli schon zu Protesten von Red Bull und Ferrari gekommen war.

Deutscher NHL-Torhüter Greiss in Playoffs ausgeschieden

Los Angeles (dpa) - Titelverteidiger Los Angeles Kings hat die San José Sharks mit dem deutschen Eishockey-Torhüter Thomas Greiss aus den NHL-Playoffs geworfen. Der Stanley-Cup-Sieger gewann am Dienstagabend (Ortszeit) das entscheidende Halbfinalspiel der Western Conference mit 2:1. San Josés Ersatzkeeper Greiss kam nicht zum Einsatz. Im Finale der Western Conference trifft Los Angeles auf den Sieger der Serie Chicago gegen Detroit. Der Gewinner der Finalserie zieht in das Stanley-Cup-Finale gegen Pittsburgh oder Boston ein.

Schalke 04 verpflichtet Hermann als Co-Trainer

Düsseldorf (dpa) - Bayern Münchens Assistenzcoach Peter Hermann wechselt zum Fußball-Bundesligarivalen FC Schalke 04. Der 61-Jährige wird zusammen mit Sven Hübscher als Co-Trainer dem Chefcoach Jens Keller zur Seite stehen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Hermann erhält auf Schalke einen Vertrag bis zum 30. Juni 2015. Er wird im DFB-Pokal-Finale am Samstag gegen den VfB Stuttgart zum letzten Mal neben Chefcoach Jupp Heynckes, der ihn nach der Tätigkeit bei Bayer Leverkusen mit nach München nahm, auf der Bank sitzen.

Geldmaschine Olympia: IOC schüttet 519,6 Millionen Dollar aus

St. Petersburg (dpa) – Das Geschäftsmodell Olympische Spiele boomt. Neuneinhalb Monate nach den erfolgreichen London-Spielen hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) den olympischen Sommersportverbänden die Rekordausschüttung von 519,6 Millionen Dollar versprochen. Dies sei eine Steigerung von 75,6 Prozent verglichen mit Peking 2008, sagte IOC-Präsident Jacques Rogge am Mittwoch in St. Petersburg. Nach den Spielen in China hatte die Vereinigung der olympischen Sommersportverbände (ASOIF) 296 Millionen Dollar an seine Mitgliedsverbände auszahlen können.