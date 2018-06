Paris (SID) - Fed-Cup-Spielerin Sabine Lisicki ist Angelique Kerber (Kiel/Nr. 8) und Dinah Pfizenmaier (Bochum) in die dritte Runde der French Open gefolgt. Die 23 Jahre alte Berlinerin, in Paris an Position 32 gesetzt, gewann gegen Maria-Teresa Torro-Flor (Spanien) 6:4, 6:0 und steht damit zum ersten Mal in ihrer Karriere unter den besten 32 beim wichtigsten Sandplatzturnier der Saison.

"Ich brauchte vier Spiele, um mich auf sie einzustellen. Solch einen weichen Aufschlag habe ich lange nicht mehr gesehen", sagte Lisicki: "Ich habe das Spiel vom ersten Schlag an übernommen, sonst wäre es nicht so einfach geworden." In der dritten Runde trifft sie am Freitag auf die Vorjahresfinalistin Sara Errani (Italien/Nr. 5). "Das sind die Spiele, für die ich gearbeitet habe und auf die ich mich freue", sagte Lisicki.

Am Donnerstag hat zudem noch Annika Beck (Bonn) gegen Wiktoria Asarenka (Weißrussland/Nr. 3) die Chance auf Runde drei.