Istanbul (AFP) In einem westtürkischen Jugendgefängnis werden Minderjährige nach Angaben eines türkischen Parlamentsabgeordneten routinemäßig gefoltert. Bei einigen Kindern und Jugendlichen seien Spuren von Folter zu sehen, erklärte der Abgeordnete Ertugrul Kürkcü am Mittwoch auf seiner Internetseite. Kürkcü hatte mit fast 40 Insassen des Jugendgefängnisses im westtürkischen Aliaga gesprochen. Der Politiker der Kurdenpartei BDP zeigte sich erschüttert von den Berichten der minderjährigen Häftlinge. Er kündigte an, das Justizministerium und das Parlament in Ankara zu informieren.

