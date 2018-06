Den Haag (dpa) - Das UN-Kriegsverbrechertribunal zum früheren Jugoslawien hat sechs ehemalige hochrangige bosnische Kroaten zu bis zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht befand die sechs Männer in Den Haag für schuldig, in den Jahren 1991 bis 1994 in Bosnien-Herzegowina schwere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Sie seien verantwortlich für Morde, Vergewaltigungen, Verfolgung, Vertreibung und Terrorisierung bosnischer Muslime in Bosnien-Herzegowina.

