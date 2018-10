Genf (AFP) Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach Angaben von Menschenrechtlern weitere Kämpfer in die umkämpfte syrische Stadt Kusseir entsandt. Zugleich hätten Spezialeinheiten der Republikanischen Garde der syrischen Armee ihr Aufgebot in der Stadt verstärkt, sagte der Chef der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Dies zeige, dass ein großangelegter Militäreinsatz bevorstehe. Die Kämpfer beider Gruppen seien auf den städtischen Guerillakrieg spezialisiert.

