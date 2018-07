Washington (AFP) Etwa 1,2 Milliarden Menschen weltweit haben immer noch keinen Zugang zu elektrischem Strom. Das geht aus einem am Dienstag (Ortszeit) in Washington veröffentlichten Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Weltbank hervor. Darin wird auch darauf hingewiesen, dass es in den vergangenen zwei Jahrzehnten weltweit kaum gelungen sei, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung zu steigern. Generell sei vor allem in ländlichen Gebieten oft noch keine Stromversorgung vorhanden.

