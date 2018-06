New York (AFP) Die Pannen beim Börsengang des sozialen Onlinenetzwerks Facebook kommen dem Börsenbetreiber Nasdaq teuer zu stehen. Das Unternehmen hinter dem New Yorker Technologieindex muss der US-Börsenaufsicht SEC zehn Millionen Dollar (rund 7,7 Millionen Euro) zahlen - die höchste Strafe, die jemals gegen einen Börsenbetreiber verhängt wurde. Wegen der technischen Probleme beim Facebook-Börsengang am 18. Mai 2012 seien mehr als 30.000 Aufträge mehr als zwei Stunden lang nicht ausgeführt worden, erklärte die SEC am Mittwoch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.