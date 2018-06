Washington (AFP) Wegen Korruption im Iran muss der französische Energiekonzern Total in den USA eine Millionenstrafe zahlen. Wie die US-Behörden am Mittwoch mitteilten, wurde Total eine Strafe von knapp 400 Millionen Dollar (308 Millionen Euro) auferlegt, weil das Unternehmen sich über Bestechung iranische Öl- und Gasförderlizenzen gesichert haben soll. Total verpflichtete sich außerdem für einen Zeitraum von drei Jahren zu unabhängigen Kontrollen, ob es die Anti-Korruptionsbestimmungen der USA einhält. Im Gegenzug wird die Strafverfolgung in den USA eingestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.