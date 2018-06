Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich an Fronleichnam etwas von den Verlusten des Vortages erholt.

Nach einem verhaltenen Start in den Donnerstag, der laut Börsianern vor allem vom Kursrutsch in Tokio belastet wurde, verhalfen gute Konjunkturdaten aus der Eurozone den Indizes ins Plus.

Dass US-Daten am Nachmittag schwächer als erwartet ausfielen, fiel nur moderat negativ ins Gewicht, da die US-Notenbank ein Ende ihrer lockeren Geldpolitik an eine nachhaltige Konjunkturerholung geknüpft hat. Seit Monaten profitieren die Aktienmärkte davon, dass es angesichts der niedrigen Zinsen kaum rentable Anlagealternativen gibt.

Der Dax stieg um 0,46 Prozent auf 8375 Punkte. Zur Wochenmitte hatte der Leitindex wegen Ängsten vor einem Ende der lockeren Geldpolitik der Notenbanken 1,70 Prozent tiefer geschlossen.

Für den MDax ging es zuletzt um 0,01 Prozent auf 14 110 Punkte nach unten, wohingegen der TecDax 0,21 Prozent auf 968 Punkte gewann. Der EuroStoxx 50 rückte um 0,43 Prozent auf 2798 Punkte vor.

Bei den Unternehmen sah die Agenda dünn aus: Im Dax ließ eine Kaufempfehlung die Titel des Versicherungskonzerns Allianz um 2,15 Prozent steigen. Ein Medienbericht, demzufolge die europäischen Länder planen, die vorgeschlagene Finanzsteuer drastisch zurückzufahren, bescherte den Titeln der Deutschen Börse ein Plus von 3,01 Prozent.

Dagegen gaben die Linde-Aktien eher optisch deutlich nach. Neben einer Abstufung ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Titel des Gasespezialisten exklusive der ausgeschütteten Dividende von 2,70 Euro je Anteilsschein gehandelt werden - um diese bereinigt fiel das Kursminus deutlich geringer aus. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Papieren der Deutschen Post, die lediglich wegen der Dividendenausschüttung im Minus notierten.

Außerhalb der wichtigen Indizes büßten die Anteilsscheine von Evonik 1,00 Prozent ein. Der Spezialchemiekonzern und sein Finanzvorstand Wolfgang Colberg gehen ab Oktober getrennte Wege. Ein Börsianer bezeichnete die Personalie so kurz nach dem Börsengang als "wohl kaum geplant".

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 1,21 Prozent am Vortag auf 1,20 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 134,33 Punkte. Der Bund Future stieg um 0,07 Prozent auf 143,67 Punkte. Der Kurs des Euro fiel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2944 (Mittwoch: 1,2952) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7726 (0,7721) Euro.