New York (dpa) - Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der lockeren US-Geldpolitik hat den US-Aktienmarkt angetrieben. Allerdings bröckelten die Gewinne des Dow Jones Industrial Index im späten Handel etwas ab. Am Ende standen noch plus 0,14 Prozent auf 15 324 Punkte zu Buche. Der Euro hielt sich im New Yorker Handel über der 1,30 Dollar. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,3041 Dollar gehandelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.