Paris (AFP) Der 94-jährige Altkanzler Helmut Schmidt (SPD) absolviert derzeit nach eigenem Bekunden seine letzten "Abschiedsbesuche" im Ausland. "Ich bin ein uralter Opa, 94 Jahre, ich mache überall meine Abschiedsbesuche. So in Rom, so in London, so heute in Paris", sagte Schmidt am Mittwochabend bei einer Diskussionsveranstaltung mit Frankreichs Ex-Staatschef Valéry Giscard d'Estaing in der Residenz der deutschen Botschafterin in Paris. "Der einzige Abschiedsbesuch, der noch offen steht, ist Moskau. Und so kann ich nicht mehr reisen. Ich bin das letzte Mal in Frankreich."

