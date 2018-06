Offenbach (Deutschland) (AFP) Kräftiger Dauerregen und Gewitter sorgen in Deutschland weiter für Hochwassergefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach am Donnerstag eine Unwetterwarnung für Teile Sachsens aus, die nach seinen Angaben im Verlauf des Abends vermutlich auf weitere Gebiete ausgedehnt werden muss. Währenddessen blieb die Lage in den Überschwemmungsgebieten in Niedersachsen angespannt.

