Wien (SID) - Dem österreichischen Fußball-Drittligisten FC Pasching ist im Finale des ÖFB-Pokals die größte Sensation in der Geschichte des Wettbewerbs gelungen. Die Oberösterreicher bezwangen Meister Austria Wien durch einen Treffer von Daniel Sobkova (47.) mit 1:0 (0:0) und sind damit der vierte unterklassige Verein, der den Pokal gewinnen konnte - einem Drittligisten war das allerdings noch nie geglückt.

Bereits vor dem Finale war den Amateuren aus einem Vorort von Linz die Teilnahme an der Qualifikation zur Europa League sicher, durch den Überraschungscoup steigt Pasching sogar direkt in der Play-off-Runde ein. Im Wiener Ernst-Happel-Stadion entschied Mittelfeldspieler Sobkova das Spiel mit einem Kopfball kurz nach der Pause. Der hohe Favorit Austria rannte danach zwar an, Tomas Jun und Torschützenkönig Philipp Hosiner vergaben aber beste Chancen.