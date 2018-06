London (AFP) Nach dem Mord an einem britischen Soldaten auf offener Straße in London ist gegen einen der beiden mutmaßlichen Haupttäter Anklage erhoben worden. Der 22-jährige Michael Adebowale werde sich wegen des Mordes an Lee Rigby verantworten müssen, teilte die staatliche Anklagebehörde CPS am Mittwoch mit. Adebowale wird vorgeworfen, gemeinsam mit dem 28-jährigen Michael Adebolajo am Mittwoch vergangener Woche in London einen jungen Soldaten brutal ermordet zu haben.

