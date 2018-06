Washington (dpa) - New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg ist der Adressat eines Briefes mit dem tödlichen Gift Ricin gewesen. Der Umschlag sei in der vergangenen Woche in einem städtischen Gebäude abgefangen worden, teilte die Polizei laut einem Bericht der "New York Times" mit. Ein weiterer Giftbrief sei in einem Washingtoner Gebäude gefunden worden, in dem die Organisation "Bürgermeister gegen illegale Waffen" ihren Sitz habe, die Bloomberg mitbegründet hat. Die Briefe hätten Drohungen gegen Bloomberg enthalten, die auf die aktuelle politische Debatte über Waffenverbote bezogen gewesen seien.

