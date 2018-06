Frankfurt (SID) - Olympia-Teilnehmer Maik Petzold (Bautzen) hat seinen Start beim vierten Rennen der WM-Serie der Triathleten in Madrid am kommenden Sonntag (12.35 Uhr) abgesagt. Der 35-Jährige verzichtet auf seine Teilnahme am ersten europäischen WM-Rennen der Saison über die olympische Distanz von 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen, um sich auf die Vorbereitung für seine ersten Starts über die Mittel- und Langdistanz im Kraichgau und in Roth konzentrieren zu können.

Neben Petzold werden in Madrid auch der britische Olympiasieger Alistair Brownlee (Knöchelverletzung) und WM-Spitzenreiter João Silva aus Portugal fehlen. Für die Deutsche Triathlon Union (DTU) werden Steffen Justus (Buschhütten), Peking-Olympiasieger Jan Frodeno (Saarbrücken), Gregor Buchholz und Franz Löschke (beide Potsdam) in Spanien an den Start gehen.

Beim Damenrennen am Samstag (15.30 Uhr) will Anne Haug die WM-Führung zurückerobern. Die Bayreutherin hatte, wie alle deutschen Athleten, auf einen Start beim vergangenen WM-Rennen in Yokohama/Japan verzichtet und damit Platz eins an die Amerikanerin Gwen Jorgensen abgeben müssen. Neben Haug sind bei den Frauen noch Anja Knapp (Dettingen) und Anja Dittmer (Neubrandenburg) am Start.