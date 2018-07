Wien (dpa) - Als Folge des Atomunfalls von Fukushima werden nach UN-Einschätzung weder Menschen sterben noch vermehrt an Krebs erkranken. Die Katastrophe vom März 2011 habe keine direkten Gesundheitsfolgen, heißt es in einer ersten umfassenden Untersuchung der Vereinten Nationen. Das sei vor allem auf die schnelle Evakuierung des Gebiets zurückzuführen. 180 Wissenschaftler hatten den Bericht erarbeitet und in Wien diskutiert. Der Abschlussbericht soll im Herbst vorgelegt werden.

