Thimphu (AFP) Im südasiatischen Königreich Bhutan ist am Freitag die erste Runde der Wahl zum neuen Unterhaus des Parlaments abgehalten worden. Knapp 400.000 Einwohner des zwischen Indien und China gelegenen Staates im Himalaya waren aufgerufen, ihre Stimme für eine von vier zur Wahl stehenden Parteien abzugeben. In einer zweiten Wahlrunde treten am 13. Juli die beiden stärksten Parteien gegeneinander an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.