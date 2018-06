Berlin (AFP) Die CSU hat kritisiert, dass die Grünen juristisch gegen ihren Generalsekretär Alexander Dobrindt vorgehen. "Trittin und Co. werden scheinbar täglich nervöser", sagte der Parlamentsgeschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Stefan Müller, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. "Wir sollten die politische Auseinandersetzung im Bundestag und im Wahlkampf, aber nicht in Gerichtssälen führen.

