Stuttgart (Deutschland) (AFP) Knapp ein halbes Jahr nach seiner Schelte gegen integrationsunwillige Schwaben in Berlin setzt Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) auf eine sportliche Versöhnung beider Lager. Beim DFB-Pokalfinale am Samstag in der Bundeshauptstadt zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München werde vermutlich die Mehrheit der Berliner auf einen Sieg der Schwaben hoffen, sagte Thierse am Freitag der Online-Ausgabe der "Stuttgarter Zeitung". "Auch ich hoffe, die Stuttgarter spielen den Münchnern einen Streich. Die Bayern müssen ja nicht alles gewinnen", sagte Thierse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.