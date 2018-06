Washington (Vereinigte Staaten) (AFP) Die Außenminister Deutschlands und der USA, Guido Westerwelle (FDP) und John Kerry, haben scharfe Kritik an russischen Waffenlieferungen nach Syrien geübt. Bei einem Besuch in Washington warnte Westerwelle Moskau am Freitag davor, die geplante Syrien-Friedenskonferenz mit weiteren Lieferungen zu gefährden. Die Unterstützung des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad mit Waffen sei "total falsch".

