Braunschweig (SID) - Eintracht Braunschweig setzt nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auf Kontinuität in seinem Trainerteam. Die Eintracht verlängerte die Verträge mit Darius Scholtysik (Co-Trainer), Alexander Kunze (Torwart-Trainer) und Jürgen Rische (Reha- und Athletik-Trainer) um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2015. "Alle Beteiligten haben dort in der Vergangenheit einen tollen Job gemacht und werden das auch in Zukunft tun", sagte der Sportliche Leiter Marc Arnold. Mit dem Team um Trainer Torsten Lieberknecht hatte der deutsche Meister von 1967 nach 28 Jahren die Rückkehr in die Bundesliga geschafft.