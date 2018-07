Hannover (SID) - Der US-amerikanische Fußball-Nationalspieler Steven Cherundolo (34) von Hannover 96 hat seinem Auswahltrainer Jürgen Klinsmann den Rücken gestärkt. "Er ist ein sehr positiver, sehr angenehmer Mensch. Er arbeitet unheimlich intensiv und engagiert mit der Mannschaft. Wir leben ja von unserem Teamgeist, und Klinsmann unterstützt diesen Spirit mit seiner Arbeit, seiner Kompetenz und seinem Charakter - und er fordert ihn auch ein", sagte Cherundolo dem SID.

Der 87-malige Nationalspieler lobte die Professionalisierung unter Klinsmann, machte aber auch klar, dass seine Arbeit am Ende am Erfolg gemessen werde. "Im Fußball geht es um Ergebnisse, das wird immer so sein. Das weiß auch Jürgen Klinsmann. Wir müssen Erfolg auf dem Platz haben, um dieser Geschichte einen positiven Akzent zu geben", sagte Cherundolo.

Die Generalprobe für das Duell mit Deutschland am Sonntag (20.30 Uhr MESZ/ZDF) hatte das US-Team beim 2:4 (1:1) gegen Belgien am Mittwoch gründlich verpatzt. Cherundolo ist nach vorheriger Absprache mit Klinsmann bei den Länderspielen nicht dabei.