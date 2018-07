Leipzig (SID) - Fußball-Regionalligist RB Leipzig geht voller Selbstvertrauen in das Relegations-Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga bei den Sportfreunden Lotte. "Die Ausgangsposition ist jetzt gut. Das dürfen wir nicht mehr aus der Hand geben", sagte Sportdirektor Ralf Rangnick vor dem Duell am Sonntag (14.00 Uhr/MDR): "Wenn wir in Lotte ein Auswärtstor schießen, ist das die halbe Miete."

Der millionenschwere Klub geht mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in das Duell um den Eintritt in den Profifußball. Der zuletzt angeschlagene Torjäger Daniel Frahn, der in Leipzig noch 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte, steht für einen Einsatz bereit.

Holstein Kiel fiebert derweil dem gleichzeitig stattfindenden Spiel (ndr.de und hr-online.de) bei Hessen Kassel entgegen. Rund 2000 Fans aus der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins begleiten den Meister der Regionalliga Nord nach Hessen. "Mit dem Aufstieg würde ein Traum in Erfüllung gehen", sagte Kiels Kapitän Rafael Kazior, der das Hinspiel mit seinem Team 2:0 gewonnen hatte.

Das dritte Duell um den Aufstieg in die 3. Liga zwischen 1860 München II und der SV Elversberg (swr.de) findet in der Münchner WM-Arena statt. Mehr als 7500 Zuschauer werden nach dem 3:2-Erfolg von Elversberg erwartet. "Das Wunder ist noch möglich", sagte Münchens Trainer Markus von Ahlen.