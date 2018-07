Frankfurt/Main (dpa) - Nach rund drei Stunden hat das Blockupy-Bündnis seine Blockade vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt beendet.

Aus Protest gegen die Sparpolitik in der Finanzkrise hatten mindestens 1000 Kapitalismuskritiker am Morgen versucht, den Betrieb im zentral gelegenen EZB-Gebäude lahmzulegen. "Die EZB ist blockiert", teilte eine Sprecherin des Blockupy-Bündnisses mit. "Der Geschäftsbetrieb der EZB ist erfolgreich gestört."

Die Polizei berichtete dagegen, einige Straßen und Wege seien gesperrt, es hänge aber von der Definition ab, ob das Gebäude tatsächlich blockiert sei. Am Mittag wollen die Aktivisten ihren Protest in der Innenstadt und am Flughafen fortsetzen.

