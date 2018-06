Johannesburg (AFP) Wenige Tage vor der Fortsetzung des Prozesses gegen den wegen Mordes an seiner Freundin angeklagten südafrikanischen Sprintstar Oscar Pistorius sind Fotos vom Tatort aufgetaucht. Der britische Fernsehsender Sky News zeigte am Freitag Bilder von Blutflecken im Badezimmer, in dem Pistorius im Februar Reeva Steenkamp erschossen hatte. Zu sehen sind unter anderem eine Blutlache auf dem Boden neben der Toilette, Blut auf der Klobrille sowie zwei Einschusslöcher in einer Tür. Eigentlich sind die Fotos wegen der laufenden Ermittlungen unter Verschluss.

