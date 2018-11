Washington (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle kommt heute in Washington mit seinem US-amerikanischen Kollegen John Kerry zusammen. Wichtigste Themen sind der Syrien-Konflikt, die geplanten Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA sowie der bevorstehende Deutschland-Besuch von US-Präsident Barack Obama. Obama wird am 18. und 19. Juni zum ersten Mal seit Beginn seiner Amtszeit in Berlin erwartet. Auf dem Programm steht auch ein Treffen mit US-Finanzminister Jack Lew.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.