Jerusalem (AFP) An die Dormitio-Kirche in Jerusalem sind am Freitag anti-christliche Parolen gesprüht worden. Es sei davon auszugehen, dass es sich bei den Tätern um religiöse jüdische Extremisten handele, sagte Polizeisprecher Micky Rosenfeld der Nachrichtenagentur AFP. Die Dormitio-Kirche in der Jerusalemer Altstadt ist eine für Christen wichtige Pilgerstätte. Der Überlieferung zufolge starb an diesem Ort die Gottesmutter Maria.

