Eugene (SID) - 800-m-Weltrekordler David Rudisha hat seinen Start beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Eugene/Oregon abgesagt. Bei einer Untersuchung wurden beim Kenianer Entzündungen am Knochen und den Bänder festgestellt. Wie lange der 25-Jährige pausieren muss, ist noch unklar.

Olympiasieger Rudisha hatte sich bei der ersten Station der Diamond League in Doha sowie beim dritten Meeting am vergangenen Samstag in New York den Sieg über die zwei Stadionrunden gesichert.