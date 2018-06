Frankfurt/Main (dpa) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hofft trotz der aktuellen Flaute in der Luftfahrt weiter auf steigende Passagierzahlen in den kommenden Jahren. Vorübergehende Einbrüche habe es im Luftverkehr immer wieder gegeben, sagte Vorstandschef Stefan Schulte bei der Hauptversammlung in Frankfurt.

Vor den Aktionären betonte er, dass der Luftverkehr jedoch regelmäßig gestärkt aus Konsolidierungsphasen herausgekommen sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.