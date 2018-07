Washington (AFP) Eine wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel in Mexiko festgenommene Mutter von sieben Kindern darf Berichten zufolge wieder in ihr Heimatland USA ausreisen. Die 42-Jährige kam am Donnerstag nach Angaben von US-Medien frei, nachdem der Fall aus Mangel an Beweisen zu den Akten gelegt worden war. Soldaten hatten sie auf der Busrückfahrt in den US-Bundesstaat Arizona kurz vor der Grenze festgenommen, da unter ihrem Sitz sechs Kilogramm Marihuana versteckt gewesen sein sollen.

