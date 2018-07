Harare (AFP) Das Verfassungsgericht von Simbabwe hat Staatschef Robert Mugabe ermahnt, schnellstmöglich einen Termin für Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in den nächsten Wochen festzusetzen. Spätestens bis zum 31. Juli müssten ein neues Staatsoberhaupt und ein neues Parlament gewählt werden, hob das Gericht in Harare am Freitag hervor. Auch Kommunalwahlen müssten in dieser Frist stattfinden, verfügte Richter Godfrey Chidyausiku.

