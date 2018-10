Köln (SID) - Mit Peking-Olympiasiegerin Britta Heidemann (Degen/Bayer Leverkusen) und dem viermaligen Einzel-Weltmeister Peter Joppich (Florett/CTG Koblenz), aber ohne Ex-Weltmeister Nicolas Limbach (Säbel/Bayer Dormagen) geht der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) bei den Europameisterschaften in Zagreb (16.-21. Juni) auf die Jagd nach Edelmetall. Wie der Verband am Freitag mitteilte, wurden insgesamt 25 Athleten für das sechstägige Großereignis in der kroatischen Hauptstadt nominiert.

Heidemann wird in Zagreb nur im Einzelwettbewerb an den Start gehen. Die Olympia-Zweite hat wegen ihres späten Saisoneinstiegs in diesem Jahr noch keinen Mannschaftswettbewerb bestritten. Für sie rückt die Heidenheimerin Anja Schünke in das deutsche Team. Nicolas Limbach, Weltmeister von 2009, verzichtet dagegen komplett auf die EM. Der 27-Jährige konzentriert sich derzeit auf sein Studium.

"Wir haben eine interessante Mischung aus etablierten und neuen jungen Fechterinnen und Fechtern", sagte DFeB-Präsident Gordon Rapp: "Die EM ist der erste internationale Wettkampfhöhepunkt nach den Olympischen Spielen von London. International bewegt sich sehr viel. Ich bin gespannt, welche Fechterinnen und Fechter künftig die Weltspitze erklimmen."