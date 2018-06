St. Petersburg (SID) - Der Österreicher Marius Vizer plant als neuer Präsident der Vereinigung der internationalen Sportverbände (SportAccord) Konkurrenz zu Olympia. Vizer, Präsident des Judo-Weltverbandes IJF, will die gewachsene Macht seiner Organisation nutzen, um ab 2017 alle vier Jahre Weltmeisterschaften mit allen 91 olympischen und nichtolympischen Sportarten zu veranstalten. Er sei in Gesprächen mit Sponsoren und TV-Anstalten, mit IOC-Chef Jacques Rogge habe er über seine Pläne jedoch noch nicht gesprochen.

Der 56-Jährige mit rumänisch-ungarischen Wurzeln wurde nach den Tagungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Freitag in St. Petersburg zum Nachfolger des freiwillig ausgeschiedenen Niederländers Hein Verbruggen gewählt, dem früheren Präsidenten des Radsport-Weltverbandes UCI. Der neue SportAccord-Chef besiegte in einer Kampfabstimmung den Franzosen Bernard Lapasset, Präsident des Rugby-Weltverbandes (IRB), mit 52:37 Stimmen.

Vizer meinte zu seinen Plänen, die in vielen großen Fachverbänden angesichts der Bedeutung eigener Weltmeisterschaften eine einschneidende Veränderung sein könnten: "Das IOC muss sich keine Sorgen machen. Die geplanten vereinten Weltmeisterschaften sind eine andere Veranstaltung."

Vizer arbeitet dabei zusammen mit dem kuwaitischen Scheich Ahmad Al-Sabah. Das IOC-Mitglied, Chef der asiatischen Olympiavereinigung (OCA) und Präsident der Weltvereinigung aller Nationalen Olympiakomitees (ANOC), gilt als einer der kommenden Männer im Weltsport mit Ambitionen auf eine spätere IOC-Präsidentschaft und schon jetzt als enorm einflussreicher Macher hinter den Kulissen.