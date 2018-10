Istanbul (AFP) Das Oppositionsbündnis Syrische Nationale Koalition hat nach achttägigen Beratungen die Aufnahme von 43 neuen Mitgliedern beschlossen. Nach einer letzten Debatte in einem Istanbuler Hotel gab Interimspräsident George Sabra am Donnerstagabend bekannt, dass die Vertreter von 43 Oppositionsgruppen aufgenommen worden seien. Unter den neuen Mitgliedern ist insbesondere der Generalstab der Freien Syrischen Armee sowie mehrere Gruppen, die den Aufstand gegen Staatspräsident Baschar al-Assad mit ausgelöst hatten. Der Streit über die Ausweitung des Bündnisses hatte das Treffen in Istanbul über Tage gelähmt.

