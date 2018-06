Paris (SID) - Qualifikantin Dinah Pfizenmaier ist in der dritten Runde der French Open in Paris ausgeschieden. Die 21-Jährige aus Bochum unterlag der Weltranglistenvierten Agnieszka Radwanska 3:6, 4:6, beschäftigte die Wimbledonfinalistin aus Polen jedoch über 1:24 Stunden. In der Runde zuvor hatte Pfizenmaier gegen die jüngere Radwanska-Schwester Urszula gewonnen.