Paris (SID) - Rekordsieger Rafael Nadal hat bei den French Open in Paris weiter mit ungewohnten Problemen zu kämpfen. Der Titelverteidiger und siebenmalige Roland-Garros-Champion aus Spanien gab auch in der zweiten Runde gegen Martin Klizan (Slowakei) den ersten Satz ab und gewann erst nach 2:44 Stunden 4:6, 6:3, 6:3, 6:3. Bereits in seinem Auftaktspiel hatte Nadal gegen den Deggendorfer Daniel Brands gewackelt und in vier Sätzen gewonnen. In der dritten Runde trifft der Turnierfavorit nun auf den an Position 27 gesetzten Italiener Fabio Fognini.

Erneut ohne Satzverlust blieb dagegen Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer. Der Weltranglistendritte aus der Schweiz, in Paris an Position zwei gesetzt, gewann gegen Julien Benneteau (Frankreich/Nr. 30) 6:3, 6:4, 7:5 und steht damit bereits im Achtelfinale. Dort kommt es zum Duell mit Gilles Simon (Frankreich/Nr. 15) oder Sam Querrey (USA/Nr. 18).

Federer feierte seinen 57. Einzelsieg in Roland Garros. Damit fehlt dem 31-Jährigen nur noch ein Sieg um mit Guillermo Vilas und Nicola Pietrangeli (Italien) gleichzuziehen, die derzeit die meisten Siege bei den French Open eingefahren haben.