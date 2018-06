Genf (AFP) Eine Gruppe in Syrien arbeitender Ärzte hat nach eigenen Angaben dutzende Patienten mit mutmaßlichen Verletzungen von Chemiewaffen gesehen. Taufik Schamaa, Gründungsmitglied der Union Syrischer Medizinischer Hilfsorganisationen (UOSSM), sagte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag in Genf, in den Vororten der Hauptstadt Damaskus gebe es in jüngster Zeit beinahe täglich "Chemiewaffenangriffe". Fast alle Opfer seien Zivilisten. Der syrisch-schweizerische Arzt schrieb die Angriffe den Regierungstruppen zu.

