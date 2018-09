Berlin (dpa) - Das tagelange Hochwasser in Niedersachsen hat ein erstes Todesopfer gefordert. Eine Radfahrerin starb laut Polizei, nachdem sie leblos aus einem Fluss gezogen worden war. In Oberfranken regnete es in der vergangenen Nacht so heftig, dass einige Häuser im Landkreis Bamberg evakuiert werden mussten, Straßen wurden gesperrt. Aufgrund starker Regenfälle traten kleinere Bäche über die Ufer. Für die Hochwassergebiete in Deutschland ist auch in den kommenden Tagen keine Entspannung angesagt, denn es wird dem Deutschen Wetterdienst zufolge weiter regnen.

