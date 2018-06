Berlin (dpa) - Heftiger Regen hat in Teilen Deutschlands Straßen überflutet und Keller überschwemmt, in einigen Regionen ist die Hochwasserlage immer noch angespannt. So ist auf dem Main die Schifffahrt wegen des Hochwassers in Franken nur noch eingeschränkt möglich. Nach dem Dauerregen stürzten in Thüringen Bäume um und Hänge rutschten ab. In Sachsen-Anhalt stieg das Wasser vor allem in den Flüssen Saale und Unstrut an. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes wird der meteorologische Sommeranfang morgen vor allem im Süden Deutschlands extrem verregnet sein.

