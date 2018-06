New York (SID) - Titelverteidiger Miami Heat muss in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA im sechsten Spiel der Final-Serie in der Eastern Conference auf Chris Andersen verzichten. Nach einem Rempler gegen Tyler Hansbrough von den Indiana Pacers in Spiel fünf sperrte die Liga den Forward, der in der Serie mit einer perfekten Quote von 15 verwandelten Würfen in Folge glänzte, für ein Spiel. Miami führt gegen die Pacers mit 3:2 und könnte mit einem Sieg am Samstag den Einzug ins Endspiel gegen die San Antonio Spurs perfekt machen.

Der Vorfall ereignete sich im zweiten Viertel des 90:79-Heimsieges von Miami am Donnerstag (Ortszeit). Andersen, Spitzname "Birdman", schubste seinen Gegenspieler zunächst mit dem Ellbogen zu Boden. Als Hansbrough anschließend auf ihn zu kam, stieß der Heißsporn den Pacers-Forward erneut weg und war vom Schiedsrichter und Miami-Coach Erik Spoelstra nur mit viel Mühe unter Kontrolle zu bringen.

Da der Unparteiische die Szene zunächst als "Flagrant Foul" erster Kategorie gewertet hatte, durfte der 34-jährige Andersen weiterspielen. Nachträglich wurde der Vorfall jedoch als "Flagrant 2" gewertet.