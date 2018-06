New York (dpa) - Google wird auf seiner Computer-Brille Glass erstmal keine Apps mit Gesichtserkennungs-Funktion zulassen. Google nahm jetzt ein solches Verbot in die Regeln für Software-Entwickler auf. Google Glass ist eine Computer-Brille mit Kamera und kleinem Bildschirm vor dem Auge des Nutzers. Sie hatte von Anfang an Datenschutz-Sorgen ausgelöst, unter anderem weil die Privatsphäre nicht gesichert ist. Eine Weitere Sorge ist, dass Glass-Träger Menschen in ihrer Umgebung ohne deren Wissen fotografieren könnten.

