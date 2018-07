Frankfurt/Main (AFP) Die Vorderseite des Notizblocks ziert eine Landschaftsaufnahme von Kreta. Dahinter folgen gut 90 Blatt Papier, A4-Format, alles gefädelt auf eine Spirale. Klaus Oehler hält den Block in der Hand, an dessen Entstehung der Student zuvor selbst mitgewirkt hat. Bis zu 200 solcher Blöcke, jeder ein Unikat, fertigt eine kleine Tübinger Studentengruppe jeden Monat - und leistet damit Block für Block ein kleines Stück Umwelterziehung. Ihre Ware basteln die Studenten nämlich aus Altpapier. Davon fällt in Deutschland so viel an wie nirgendwo sonst in Europa.

