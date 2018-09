Istanbul (dpa) - Mit der gewaltsamen Räumung eines Protestcamps in einem Istanbuler Park hat die Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan eine Protestwelle ausgelöst. Zehntausende wütende Bürger demonstrierten in der türkischen Metropole rund um den zentralen Taksim-Platz bis in die Nacht. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Demonstranten sagten, es habe zahlreiche Verletzte gegeben. Mit dem Protestcamp hatten die Demonstranten versucht zu verhindern, dass Bäume und Grünflächen für den Bau eines Einkaufszentrums mit Wohngebäuden zerstört werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.