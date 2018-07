Frankfurt/Main (AFP) - (AFP) Bei den kapitalismuskritischen Blockupy-Protesten in Frankfurt am Main hat die Polizei den Demonstrationszug am Samstag kurz vor der Europäischen Zentralbank (EZB) mit einem Großaufgebot gestoppt. Sie begründete dies mit der Vermummung einzelner Demonstranten; auch Pfefferspray kam zum Einsatz. An der Demonstration beteiligten sich laut Polizei rund 5000 Menschen.

