Madrid (dpa) - Tausende Menschen haben am Abend in mehreren europäischen Städten gegen die strikten Sparauflagen für die Euro-Krisenstaaten demonstriert. Die Kundgebungen in insgesamt 80 Städten richteten sich gegen die Politik der "Troika" der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Weltwährungsfonds. Die Initiative zu den Protesten war von Portugal ausgegangen, wo die Regierung zur Sanierung der Staatsfinanzen internationale Hilfen in Anspruch genommen hatte und sich als Gegenleistung zu umfangreichen Einsparungen verpflichten musste.

