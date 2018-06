Berlin (dpa) - Für den scheidenden Trainer Jupp Heynckes steht die Tür beim FC Bayern München immer offen.

"Ich habe ihm vor zwei Wochen bei der Meisterfeier gesagt, dass er eine Art "Carte Blanche" (französisch für weiße Karte) bei uns hat. Wenn er sich das vorstellen kann, möchten wir ihn gerne in irgendeiner Funktion beim FC Bayern halten", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der "Bild". "Aber ich kenne Jupp. Er will jetzt erst das Spiel gegen Stuttgart abwickeln. Und irgendwann danach kann man sich in Ruhe mit ihm zusammensetzen." Am heutigen Samstag trifft der deutsche Fußball-Meister im DFB-Pokalfinale auf den VFB Stuttgart.