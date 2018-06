Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Juni:

22. Kalenderwoche

152. Tag des Jahres

Noch 213 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Justin, Luitgard, Ronan, Simeon

HISTORISCHE DATEN

2012 - In Ägypten endet in der Nacht zum 1. Juni offiziell der Notstand. Der war 1981 nach der Ermordung von Präsident Anwar al-Sadat ausgerufen worden.

2011 - Der Kongress des Fußball-Weltverbandes Fifa in Zürich wählt den Schweizer Joseph Blatter für eine vierte Amtszeit zum Präsidenten.

2008 - Ein Großfeuer in den weltberühmten Universal-Filmstudios in Hollywood verursacht Schäden in Millionenhöhe, es werden mehrere Filmsets vollständig zerstört.

2003 - Die Heimat von mehr als einer Million Menschen versinkt in den Fluten des Jangtse-Stromes. Die ersten Schleusentore des Drei-Schluchten-Dammes werden geschlossen.

1998 - Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt/Main nimmt einen Monat früher als geplant offiziell ihre Arbeit auf.

1988 - Eine Kohlenstaubexplosion tötet 51 Bergleute in der Braunkohlengrube Stolzenbach im nordhessischen Borken.

1958 - Charles de Gaulle wird zum französischen Ministerpräsidenten gewählt.

1948 - Der Idlewild Airport (ab 1963 John F. Kennedy International Airport), größter Flughafen von New York, wird in Betrieb genommen.

1794 - Das "Allgemeine Landrecht" für die Preußischen Staaten tritt in Kraft. Es legt in über 19 000 Paragrafen die Rechte der Bürger fest.

AUCH DAS NOCH

1990 - dpa meldet: Ein betagtes englisches Ehepaar, das von London nach Oslo fliegen wollte, ist versehentlich auf der griechischen Insel Lesbos gelandet.

GEBURTSTAGE

1974 - Alanis Morissette (39), kanadische Popsängerin ("Ironic")

1973 - Anna Thalbach (40), deutsche Schauspielerin ("Oskar und Leni")

1959 - Alan Wilder (54), britischer Popmusiker ("People Are People")

1934 - Pat Boone (79), amerikanischer Schlagersänger ("Love Letters in the Sand") und Schauspieler

1926 - Marilyn Monroe, amerikanische Schauspielerin ("Blondinen bevorzugt"), gest. 1962

TODESTAGE

2008 - Yves Saint Laurent, französischer Modeschöpfer, geb. 1936

1983 - Anna Seghers, deutsche Schriftstellerin ("Das siebte Kreuz"), geb. 1900