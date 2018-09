Frankfurt/Main (dpa) - Bei der Blockupy-Demonstration in Frankfurt am Main hat die Polizei begonnen, einzelne Protestler aus einem Kessel abzuführen. Gleichzeitig wurde nach Berichten von Augenzeugen erneut Reizgas eingesetzt. Schon kurz nach Beginn der Demonstration hatten Einsatzkräfte am Mittag einen Teil der Protestler vom den übrigen Zug getrennt, weil sie sich vermummt hatten und verbotene Gegenstände mit sich führten. In dem Kessel wurden hunderte Menschen über Stunden festgehalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.