Köln (SID) - Der HSV Hamburg hat Champions-League-Titelverteidiger THW Kiel gestürzt und das Endspiel der Königsklasse erreicht. Im Halbfinale des Final-Four-Turniers in Köln bezwang der Ex-Meister seinen norddeutschen Ligarivalen mit 39:33 (19:16) und greift damit nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Im Finale am Sonntag (18.00 Uhr/Eurosport) trifft die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb auf den siebenmaligen Cup-Gewinner FC Barcelona. Der spanische Meister setzte sich in seinem Duell gegen den polnischen Vertreter KS Vive Targi Kielce mit 28:23 (13:10) durch.

Vor 20.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena war Hamburgs kroatischer Spielmacher Domagoj Duvnjak nicht nur wegen seiner elf Treffer herausragender Akteur auf dem Parkett. In einer temporeichen Begegnung erzielte Marko Vujin (10) die meisten Kieler Tore.